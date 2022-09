Philanthropy Thursday: Mike Piscotty – ALS Cure Country Fest

ALS Cure Project is a 100% volunteer organization, every penny they raise goes to finding a cure for ALS. You can help by attending Country Fest at Wente Amphitheater on Sept 24th! More info here!

