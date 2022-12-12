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Contra Costa Firefighters Bring Back Bikes 4 Tykes

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Contra Costa Firefighters Bring Back Bikes 4 Tykes

FIREFIGHTERS FROM CONTRA COSTA COUNTY, IAFF LOCAL 1230 WILL BE HOSTING THEIR BICYCLE
BUILD EVENT FOR THEIR BIKES 4 TYKES PROGRAM ON FRIDAY, DECEMBER 16 FROM 6 AM TO 9 AM AT
STATION 1 IN DOWNTOWN WALNUT CREEK. THIS IS THE FIRST BIKES 4 TYKES EVENT SINCE BEFORE
THE PANDEMIC.

THIS EVENT WILL INCLUDE OFF DUTY FIREFIGHTERS WHO VOLUNTEER THEIR TIME TO BUILD
BICYCLES FOR LESS FORTUNATE CHILDREN OF THE COUNTY. THEY WILL BE JOINED BY SPECIAL
GUESTS, THE CHEERLEADERS FROM CAL.

STOP BY AND HELP CHEER THEM ON AT STATION 1 LOCATED AT 1330 CIVIC DRIVE IN DOWNTOWN
WALNUT CREEK.

VISIT CONTRACOSTAFIREFIGHTERS.ORG FOR MORE INFORMATION

Recently Played

PhotographEd Sheeran
3:26pm
Heaven Is A Place On EarthBelinda Carlisle
3:22pm
Dark HorseKaty Perry
3:19pm
Christmas (baby Please Come HomDarlene Love
3:08pm
As It WasHarry Styles
3:05pm
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